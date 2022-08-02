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Тимур Хакимов возглавил бизнес-миссию Башкортостана в Кыргызскую Республику

2 августа 13:24
Фото: tpprb.ru
Делегация деловых кругов Башкортостана под руководством президента Торгово-промышленной палаты РБ Тимура Хакимова работает в Кыргызской Республике.

В состав делегации вошли предприниматели, заинтересованные в установлении деловых контактов с бизнес-сообществом Кыргызской Республики в условиях санкционного давления на российскую экономику. Бизнес-миссия организована совместно с ТПП РТ.

Фото: tpprb.ru

В Бишкеке Тимур Хакимов провел встречу с руководителем Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Маратом Шаршекеевым. Стороны обсудили наращивание и укрепление сотрудничества между нашими палатами.

Фото: tpprb.ru

В Министерстве экономики и коммерции Тимур Хакимов показал фильм о республике и провёл презентацию Башкортостана.

Со спикером Парламента Кыргызской Республики президент ТПП РБ обсудил возможности сотрудничества и будущие визиты.3 августа запланировано проведение Бизнес-форума регионов Российской Федерации и Кыргызской Республики, B2B-встречи, посещение предприятий и организаций.

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#Новости#Сотрудничество#Татьяна Майорова,#Экономика
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