Госсобрание Башкирии рассмотрит законопроект о введении туристического сбора

Региональные власти могут ввести на своей территории туристический сбор. Его размер дифференцируется в зависимости от муниципалитета, сезона, места размещения и т. д. Также предусматривается обширная категория граждан, освобождаемых от обязательного платежа. Эти деньги (не более 100 рублей с человека) поступают в региональный бюджет и могут быть израсходованы исключительно на развитие туристской инфраструктуры. заявил Константин Толкачев.