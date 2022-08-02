Глава РЭО Денис Буцаев просил Владимира Путина поддержать реформу РОП

Генеральный директор Российского экологического оператора указал, что в сфере утилизации мусора РОП - это источник возврата инвестиций. Здесь имеются в виду платежи, которые изготовитель продукта, подлежащего утилизации, должен осуществлять в качестве экосбора. Производитель может делать это путем заключения с утилизатором прямых договоров.
По словам Дениса Буцаева, этот институт очень хорош, однако правоприменение в нем крайне сложное, информирует tass.ru.
В наши дни администрированием расширенной ответственности производителей занимается Росприроднадзор. Население платит по тарифу 200 миллиардов рублей. Экосбор позволяет получить где-то пять миллиардов рублей, что сильно влияет на возможность окупить недешевые объекты, касающиеся утилизации.
Примером тут могут служить заводы мощностью 50 000 тонн, на которых перерабатывают только от 200 до 300 тонн мусора. Предприятия подписывают акты, где сказано, что все якобы утилизировано. Так заводы уходят от выплат, выбрасывая при этом отходы на полигоны.
Буцаев добавил, что сегодня уже есть проект изменений в федеральное законодательство. Он даст возможность не допускать подобных злоупотреблений. Система превратится в более понятную, прозрачную и эффективную для участников рынка.
Экологический сбор не нужно считать налогом. Он используется для выплат в адрес профессионально занимающихся утилизацией участников рынка. Средства тратятся на капитальное и операционное возмещение расходов. Система уже себя зарекомендовала как лучшая в мире, и в тех важных для России направлениях, которыми сегодня занимается Российский экологический оператор, подытожил Денис Буцаев.
Путин сказал, что рассмотрит поставленный вопрос.