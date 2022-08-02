Глава РЭО Денис Буцаев просил Владимира Путина поддержать реформу РОП

Экологический сбор не нужно считать налогом. Он используется для выплат в адрес профессионально занимающихся утилизацией участников рынка. Средства тратятся на капитальное и операционное возмещение расходов. Система уже себя зарекомендовала как лучшая в мире, и в тех важных для России направлениях, которыми сегодня занимается Российский экологический оператор, подытожил Денис Буцаев.