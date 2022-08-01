Япония указала на отступление США в связи с отменой визита Пелоси на Тайвань

В середине июля иностранные массмедиа сообщали, что члены делегации под руководством Пелоси побывают в Тайбэе. На этом фоне возникли разногласия у США и Китая. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заверил в том, что Пекин непременно отреагирует на планы Вашингтона.