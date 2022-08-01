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Роспотребнадзор сообщил, когда в Башкирии вернут масочный режим

1 августа 11:44
Фото: 1MI
Ранее глава ведомства сообщала, что рост заболеваемости COVID-19 к осени — неизбежен.

Стало известно, что в Башкирии масочный режим может быть введен уже в следующем месяце. Подчеркивается, что ношение средств индивидуальной защиты будет необходимо, когда в регионе начнется рост заболеваемости коронавирусной инфекций.

К слову, всплеск заболеваемости ожидается во второй половине сентября, когда к концу подойдет период отпусков. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на республиканский Роспотребназдор.

Ранее глава ведомства Анна Казак заявляла, что рост заболеваемости инфекцией «все равно будет», в частности, было отмечено, что до активного роста в запасе есть, как минимум, 3-4 недели.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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