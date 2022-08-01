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МЧС РФ по Краснодарскому краю предостерегает: в регионе возможны смерчи

1 августа 09:43
Фото: piqsels.com
ГУ МЧС по Краснодарскому краю предостерегает гостей и жителей региона: над Черным морем могут сформироваться смерчи. Кроме того, ведомство предупреждает население о сильных дождях и ветре.

МЧС сообщило, что в утренние и дневные часы 1 августа на территории края ожидаются неблагоприятные метеоявления, которые могут создавать опасные для населения ситуации. Речь идет о ливневых грозовых дождях с градом и шквалистым ветром до 22 м/с. Эта погодная тенденция может сохраниться до конца суток. Кроме того, в течение суток 2 августа на отрезке Анапа - Веселое существует высокая вероятность образования смерчей над морем.

Спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщает Russian.rt.com.

По сообщению «Крыминформ», шторм и грозовые дожди с градом ожидаются 1 августа и на территории Крыма. МЧС не рекомендует выходить в море, а также советует избегать пешеходных переходов, не перемещаться вблизи крупных деревьев и обходить стороной дорожные знаки и рекламные конструкции.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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