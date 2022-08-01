МЧС РФ по Краснодарскому краю предостерегает: в регионе возможны смерчи

МЧС сообщило, что в утренние и дневные часы 1 августа на территории края ожидаются неблагоприятные метеоявления, которые могут создавать опасные для населения ситуации. Речь идет о ливневых грозовых дождях с градом и шквалистым ветром до 22 м/с. Эта погодная тенденция может сохраниться до конца суток. Кроме того, в течение суток 2 августа на отрезке Анапа - Веселое существует высокая вероятность образования смерчей над морем.