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Хабиров назвал свои любимые города в Башкирии

1 августа 08:34
Фото: Артур Салимов / 1MI
О полюбившихся ему моногородах республики глава региона рассказал в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии 1 августа

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе сегодняшнего оперативного совещания в ЦУРе рассказал о том, какие города в республике ему нравятся больше всего.

Так, по словам главы региона, он всегда любил возвращаться на свою малую Родину — Ишимбай, однако в последнее время все больше любит посещать Бирск и Благовещенск. Отметим также, что похвалы в рамках сегодняшнего заседания удостоимся глава Благовещенского района республики Олег Голов.

Так, глава региона поздравил чиновника с высокой позицией Благовещенска в рейтинге моногородов России, отметив при этом, что внешне город сейчас преображается.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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