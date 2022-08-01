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Госдума: Гражданам иностранных государств в РФ не позволят усыновлять детей

1 августа 19:14
Фото: duma.gov.ru
В базе Госдумы появился законопроект о запрете усыновления и передачи под опеку иностранцам маленьких россиян, оставшихся без родителей.

Однако, документ касается только семей из недружественных государств. Для РФ в настоящий момент считаются недружественными лишь страны, поддерживающие санкционную антироссийскую повестку. Среди них оказались все страны ЕС, Австралия, Украина, Республика Корея, Канада и США, а также Великобритания, Япония и другие.

Авторство законопроекта принадлежит нескольким парламентариям: Яне Лантратовой, Борису Чернышову, Нине Останиной, Леониду Слуцкому и Дмитрию Певцову, информирует Russian.rt.com.

Известно, что глава столичного региона Андрей Воробьёв обнародовал данные о количестве граждан, готовых взять под опеку или усыновить осиротевших детей из Донбасса. Так, принять донецких сирот готовы порядка двухсот шестидесяти семей из Московской области.

Сообщается, что в столичном регионе в семьи в текущем году устроено порядка девятисот детей.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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