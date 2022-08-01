Госдума: Гражданам иностранных государств в РФ не позволят усыновлять детей

Однако, документ касается только семей из недружественных государств. Для РФ в настоящий момент считаются недружественными лишь страны, поддерживающие санкционную антироссийскую повестку. Среди них оказались все страны ЕС, Австралия, Украина, Республика Корея, Канада и США, а также Великобритания, Япония и другие.
Авторство законопроекта принадлежит нескольким парламентариям: Яне Лантратовой, Борису Чернышову, Нине Останиной, Леониду Слуцкому и Дмитрию Певцову, информирует Russian.rt.com.
Известно, что глава столичного региона Андрей Воробьёв обнародовал данные о количестве граждан, готовых взять под опеку или усыновить осиротевших детей из Донбасса. Так, принять донецких сирот готовы порядка двухсот шестидесяти семей из Московской области.
Сообщается, что в столичном регионе в семьи в текущем году устроено порядка девятисот детей.