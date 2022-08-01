Два перекрестка в центре Уфы перекроют в ближайшие два дня

Сегодня 1 августа ночью на двух участках улиц в самом центре Уфы запланировано нанесение дорожной разметки. Именно для этого дорожники перекроют два перекрестка по улице Заки Валиди, а именно на пересечении данной улицы с улицами Карла Маркса и Пушкина, но не одновременно.