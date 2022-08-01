Что изменится в жизни жителей Башкирии с 1 августа 2022 года

С 1 августа ФНС сможет передавать другим лицам все или частичные сведения о налогоплательщике с его согласия. Отныне это не будет налоговой тайной.
С 1 августа вырастут страховые пенсии работающих пенсионеров. Причина — ежегодный перерасчет. Размер повышения зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году.
Также в августе вырастет фиксированная выплата к пенсии для тех россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет, и автоматически пересчитают размер накопительных пенсий.
С 25 августа гражданских лиц ограничат в разрешаемом количестве оружия в собственности. Вступит запрет на коллекционирование оружия, если нет права на его приобретение.
В республике выросли цены на проезд в электричках. Власти объяснили это «существенными изменениями социально-экономического положения в России и отсутствием индексации тарифов с 2020 года».
Так, максимальная стоимость проезда пассажира или багажа в стандартных электричках по Башкирии составит 24 рубля за первые 10 км, в «Ласточке» — 32 рубля. При расчете по пластиковым картам и проездным плата за проезд составит 22 рубля и 30 рублей соответственно. После 10-го километра за каждый последующий плата составит 2,4 рубля и 2,7 рубля соответственно.
С 1 августа практически на весь день отключат воду в частных жилых домах и учреждениях Орджоникидзевского района (мечеть, церковь, Северное кладбище, школа, детсад). 2 и 3 августа запланированы отключения в Октябрьском районе, 3 августа — в Калининском, 4 августа — в Советском районе. Подробный список адресов — на сайте ГУП «Уфаводоканала».
Полный график отключения горячей воды в Уфе в августе 2022 года по всем районам города с адресами доступен по ссылке.
С 1 августа авиакомпания «Азимут» восстанавливает программу субсидированных полетов из Уфы в Волгоград. Рейсы будут выполняться по понедельникам на самолете Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит 2 часа 05 минут.