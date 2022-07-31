Житель села в Башкирии вложил 150 тысяч рублей в карьеру жиголо, но бизнес прогорел

Мужчина заинтересованный в карьере в данной сфере поразмыслил и согласился инвестировать указанную сумму в карьеру жиголо. Он, готовый к трудовым подвигам, перевел средства, но вместо адресов заинтересованных в его горячих услугах барышень увидел, что менеджер перестал выходить на связь. Неудача привела 26-летнего мужчину к правоохранителям, которые выслушав его чаяния возбудили уголовное дело по 159 статье УК РФ.