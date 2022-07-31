В Уфе произошло ДТП в котором скончался 87-летний мужчина за рулем УАЗика-буханки

Одна из трагедий произошла утром в Калининском районе Уфы по улице Боровая столкнулись УАЗ-буханка и Лада Гранта. За рулем Гранты находился 65-летний мужчина, а УАЗом управлял мужчина почтенных лет — ему было 87 лет леи. В результате столкновения пожилой мужчина был госпитализирован с различными травмами, но через несколько часов скончался на больничной койке.