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В Башкирии в летнем лагере подростку проломило голову турником

31 июля 14:33
Фото: Прокуратура РБ
Снаряд сорвался в момент, когда на нем висели трое детей, сообщает тереграм-канал «Mash Batash».

Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в лагере «Юлдаш» в Баймакском районе. Пострадавшему ребенку 15 лет. По данным, телеграм-канала, он вместе с двумя братьями висел на турнике. Тяжелый снаряд сорвался вниз и придавил подростка.

У ребенка раздроблена височная кость, сейчас он находится в больнице Сибая. Врачи борются за его жизнь.

В республиканской прокуратуре в свою очередь уточнили, что подросток получил тяжелую травму около 11:30, выполняя спортивные элементы на детской площадке. Надзорное ведомство провело проверку по факту инцидента, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
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