Уфа ищет подрядчика на организацию движения трамваев и троллейбусов за 188 млн рублей

На сайте госзакупок размещены два тендера на поиск подрядчиков, готовых организовать перевозки электротранспортом в Уфе. Это два отдельных тендера на трамваи и троллейбусы. Организацию троллейбусных перевозок оценена максимум в 87,4 миллиона рублей — такова начальная или же максимальная стоимость контракта. Трамвайные регулярные перевозки оцениваются чуть выше, максимальная стоимость контракта на перевозки рельсовым электротранспортом приближается к 101 миллиону рублей.