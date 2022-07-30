Девушка, насмерть сбившая в Уфе женщину и ребенка, рассказала новую причину ДТП

Ранее девушки объяснила произошедшего тем, что отвлеклась на кормление своего ребенка, а после удара перепутала педали газа и тормоза. Однако, как сообщают корреспонденты «ГТРК «Башкортостан», на прошедшем заседании суда 28-летняя Дарья С. сообщила новую версию произошедшего. Так, внимание ее было отвлечено на выезжавшую из прилегающей территории «Призидент Отеля» белую машину.