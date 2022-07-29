Здоровый пиар: каково реальное положение дел в российской медицине?

Согласно данным Росстата, еще до пандемии, выяснилось, что примерно треть пациентов, которые знают, что им нужна медпомощь, за таковой не обращаются. По словам респондентов, это связано с недоступностью медицины — физической, экономической, кроме того сильно срабатывает недоверие, причем настолько, что предпочитают обратиться к экстрасенсам.