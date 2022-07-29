mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Здоровый пиар: каково реальное положение дел в российской медицине?

29 июля 07:55
Фото: 1MI
В России все чаще можно заметить успешные ремонты поликлиник, улыбающиеся люди в белых халатах и довольные пациенты, но — в отчетах чиновников. К чему привело засилье пиара в здравоохранении?

Исследование качества жизни пациентов, в том числе удовлетворенности результатами лечения, который широко используются на Западе, в России практически отсутствует. При этом врачи утверждают, что реальная ситуация в системе здравоохранения России сильно отличается от той, что транслируют в правительстве.

Согласно данным Росстата, еще до пандемии, выяснилось, что примерно треть пациентов, которые знают, что им нужна медпомощь, за таковой не обращаются. По словам респондентов, это связано с недоступностью медицины — физической, экономической, кроме того сильно срабатывает недоверие, причем настолько, что предпочитают обратиться к экстрасенсам.

Примечательно, что, по мнению экспертов, за последние 10 лет ситуация лучше не стала. Причина — в острой нехватке ресурсов и квалифицированных кадров.

Немаловажную роль в этой ситуации играет диспансеризация, в которой многие видят пиар-ход, чем реальную пользу, более того — считают ее профанацией.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Новости#Здравоохранение#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44