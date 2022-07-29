VII Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали в двух городах Приморья

Владивосток презентовал заявку на проведение игр «Дети Азии» в сентябре прошлого года в рамках Восточного экономического форума. Опыт организации масштабных спортивных мероприятий в Приморье был сформирован при проведении Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано, этапа мировой серии по керлингу и других престижных соревнований в рамках спортпрограммы Восточного экономического форума, а также завершающего этапа подготовки российских сборных к Олимпийским играм в Токио.