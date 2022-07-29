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В поселке Урман в Башкирии мужчина серьезно пострадал от взорвавшегося снаряда

29 июля 10:24
Фото: 1MI
Произошел инцидент на территории ликвидированной воинской части Иглинского района, подтвердил глава сельсовета Урман Рафаэль Калкаманов 29 июля.

Сегодня в пятницу 29 июля в поселке Урман в Иглинском районе Башкирии на территории уже ликвидированной военной части взорвался снаряд. От взрыва пострадал 41-летний мужчина, которого с множеством травм госпитализировали в больницу. Примечательно, что утилизацией боеприпасов на данной территории занимались легально и по предварительным данным причиной детонации стало нарушение техники безопасности.

Пострадал при взрыве житель соседнего села. По некоторым данным пострадавший получил ожоги третьей степени головы, живота и шеи, а также переломы. Также он получил осколочные ранения. С этими травмами, опять таки по предварительным данным, его доставили в 13-ю больницу в Уфе.

Поселок Урман известен всей России из-за истории 11-летней давности. Тогда он действительно прогремел на весь мир. 26 мая 2011 года из-за неосторожного обращения со снарядами во время погрузки сдетонировал один из них и по цепной реакции начались взрывы, череда которых не стихала пять дней, при этом разлетаясь в разные стороны и повреждая строения.

#Новости#Наталья Балыкова#Ирина Деревянчук#Происшествия
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