В Башкирии произошло очередное ДТП с пассажирским автобусом с 4 пострадавшими

Сегодня 29 июля на 24 километре дороги соединяющей Стерлитамак и Салават столкнулись три автомобиля, две иномарки и автобус Ford Transit, перевозивший пассажиров из Стерлитамака в Ишимбай.
Известно о трех пострадавших пассажирах автобуса, а также о том, что травмирован был водитель одной из иномарок. Все они госпитализированы.
На месте работают правоохранители и прочие компетентные службы.
UPD. В МЧС Башкирии сообщили, что в автобусе было всего пятеро пассажиров, трое из которых пострадали. Также уточнили в МЧС и то, что пострадавшие доставлены в Стерлитамакскую горбольницу № 1 для осмотра.