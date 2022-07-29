В Башкирии мужчина после убийства 19-летней девушки писал сообщения от ее имени

— Когда они собрались возвращаться назад, злоумышленник достал нож и ударил им в грудь девушке. От полученного ранения она скончалась на месте. После этого обвиняемый спрятал тело, накрыв стеблями растений и скрылся. Чтобы усыпить бдительность близких, мужчина первое время переписывался с матерью и подругой потерпевшей с ее телефона, однако, впоследствии избавился от него, — сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.