Специалист рассказала, как безопасно достать насекомое из уха

Дворникова пояснила, что в этом случае насекомому станет сложно дышать, и оно постарается поскорее выбраться наружу. Однако иногда может произойти так, что после этой процедуры насекомое не вылезет. В этом случае врач посоветовала дождаться, пока оно погибнет, а затем осторожно извлечь, промыв ухо теплой водой из спринцовки или шприца без иголки. При этом ни в коем случае нельзя использовать зубочистку, спичку, пинцет или ватную палочку, так есть риск повредить барабанную перепонку, подчеркнула специалист.