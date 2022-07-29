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Широков уверен, что «Зенит» не переплачивает бразильским игрокам клуба

29 июля 16:30
Фото: pixabay.com
Ранее свои контракты с сине-бело-голубыми продлили Вендел и Клаудиньо.

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков выразил уверенность, что «Зенит» ведет грамотную трансферную политику в случае с бразильскими легионерами.

Как сообщает «Советский спорт», по словам Широкова, «Зенит» продлил соглашения с игроками, чтобы при возможной дальнейшей продаже получить с этого больше финансовой выгоды. Тем более, что даже в настоящий момент можно найти европейские клубы, которые не против потратиться на футболистов из РПЛ. В то же время, Роман считает, что «Зенит» не переплачивает за Клаудиньо и Вендела, так как они приносят результат и показывают хорошую игру.

Клаудиньо и Вендел переподписали контракты до 2027 года.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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