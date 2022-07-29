Широков уверен, что «Зенит» не переплачивает бразильским игрокам клуба

Как сообщает «Советский спорт», по словам Широкова, «Зенит» продлил соглашения с игроками, чтобы при возможной дальнейшей продаже получить с этого больше финансовой выгоды. Тем более, что даже в настоящий момент можно найти европейские клубы, которые не против потратиться на футболистов из РПЛ. В то же время, Роман считает, что «Зенит» не переплачивает за Клаудиньо и Вендела, так как они приносят результат и показывают хорошую игру.