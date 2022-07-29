Серый импорт автомобилей: как в России теперь будут покупать иномарки

Автоэксперты уточняют, что из-за острого дефицита компании-перегонщики будут быстро расти, но следует оценить все возможные риски. Так, например, наряду с новыми машинами в Россию завозят восстановленные после ДТП автомобили, причем растаможивание проводят не в России, а значит за эту процедуру придется доплачивать потенциальному автовладельцу, причем до половины стоимости покупки. В этом поле ощущается большой простор для мошенничества и обманов, которые будут крайне проблематично отрабатываться в суде.