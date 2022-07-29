Попугаи и лето помогли школьницам из Башкирии попасть в число лучших юных фотографов

В течение недели участники онлайн-лагеря получали полезную информацию от звездных наставников проекта – фотографов, видеографов и блогеров, а также участвовали в мастер-классах и выполняли творческие задания. Подросткам необходимо было загрузить в чат лагеря свои летние и портретные снимки, снять видеовизитку и личный влог. Дарья Нуйкина и Ангелина Некрасова с успехом выполнили все задания, заслужив призовые места и высокую оценку жюри. Победу Дарье принесли виды природных красот Башкортостана, а Ангелина поделилась городскими пейзажами и красочными фотографиями попугаев. Но это еще не все: по завершении смены онлайн-лагеря все работы детей загружаются на сайт проекта для участия в основных творческих конкурсах «Поколение М», и ребята получают шанс выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и другие полезные призы.