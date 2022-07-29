Попугаи и лето помогли школьницам из Башкирии попасть в число лучших юных фотографов

Среди победителей, выбранных среди талантливых детей со всей России, оказались сразу две школьницы из Башкортостана – Дарья Нуйкина из Стерлитамака и Ангелина Некрасова из Бирска.
В течение недели участники онлайн-лагеря получали полезную информацию от звездных наставников проекта – фотографов, видеографов и блогеров, а также участвовали в мастер-классах и выполняли творческие задания. Подросткам необходимо было загрузить в чат лагеря свои летние и портретные снимки, снять видеовизитку и личный влог. Дарья Нуйкина и Ангелина Некрасова с успехом выполнили все задания, заслужив призовые места и высокую оценку жюри. Победу Дарье принесли виды природных красот Башкортостана, а Ангелина поделилась городскими пейзажами и красочными фотографиями попугаев. Но это еще не все: по завершении смены онлайн-лагеря все работы детей загружаются на сайт проекта для участия в основных творческих конкурсах «Поколение М», и ребята получают шанс выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и другие полезные призы.
Лагерь «Поколения М» в формате онлайн проходит до 31 июля в официальном телеграм-аккаунте проекта". Занятия ведут известные артисты и блогеры. И каждую неделю победители конкурсов лагеря, определенные звездным жюри, могут выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live.
«Я очень рад, что у школьников региона есть возможность весело и с пользой провести летние каникулы в цифровой среде. Благодаря такому формату дети из любой точки республики получают новые возможности для творческого развития и смогут пообщаться со звездными вожатыми. Подростки пробуют свои силы в новых видах творчества и получают уникальный опыт. А еще это хорошая возможность найти новых друзей и единомышленников из разных городов России. Сейчас в лагере завершается последняя смена, но возможность поучаствовать у подростков еще есть», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
О программе «Поколение М»
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта – pokolenie.mts.ru – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.