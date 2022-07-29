Новая школа разгрузит учебные заведения Учалов

По словам генерального директора подрядчика — уфимской строительной компании ООО «СУ № 1» Ирека Харисьянова, сами строительные работы уже завершены — на 95% школа готова, заканчиваются отделочные работы внутри здания. Идет благоустройство территории, ведутся уборочные работы. Сейчас здесь работают 112 человек. К концу июля работы должны быть закончены.
По словам первого заместителя главы администрации Учалинского района Алика Салахутдинова, на повестке дня стоит благоустройство стоянки возле школы и вопрос подготовки подъездных путей:
— Техническая сдача школы запланирована на этот год, но для ввода объекта в эксплуатацию необходимо получить лицензию. Это займет время.
Строительство школы ведется в рамках национального проекта «Образование». Общая стоимость работ составляет 766,89 млн руб. Из них 641,9 млн выделили из федерального бюджета, а 125 млн добавила республика. Государственным заказчиком выступило Управление капитального строительства РБ.
Образовательное учреждение площадью 18,3 тысячи квадратных метров рассчитано на 1225 мест. В четырехэтажном здании школы есть актовый зал и столовая. Кроме того, здесь два спортивных зала, что позволит проводить занятия в начальных и старших классах одновременно, предусмотрены также помещения для хранения инвентаря, раздевалки, душевые, санузлы, тренерская и лыжехранилище.
Как уточнила начальник отдела образования районной администрации Нурзида Абдрахманова, вопрос с кадрами для новой школы пока решается:
— Кандидатуры есть практически по всем предметам. Мы, конечно же, очень рады, что у нас будет такая школа. Хотя в последние годы в школах города и района проводится большая работа по поэтапной ликвидации второй смены, тем не менее, вопрос остается открытым. Если в сельских населенных пунктах ситуация стабильная, то во всех городских школах без второй смены не обходится. Имеющиеся возможности по оптимальному использованию своих помещений школы уже исчерпали. Где можно, мы открыли дополнительные классы. Например, три новых класса на 75 обучающихся появились несколько лет назад в лицее № 1 в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В позапрошлом году в Сафаровской школе было организовано 80 дополнительных ученических мест.