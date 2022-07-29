Минсельхоз: продовольственный рынок России хорошо обеспечен

Как заметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, оптовые цены на свинину в РФ сохраняются приблизительно на уровне 2015 года. Что касается потребительских цен, они за семь лет выросли в среднем на 10-13%. Подорожание куриного мяса заметно ниже, в сравнении с продовольственной инфляцией, которая составила порядка 50% за это время.