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Экс-главу Иглинского района Башкирии суд обязал вернуть земли под базой «Ташлы»

29 июля 10:47
Фото: 1MI
К такому решению пришел Иглинский межрайонный суд, который выявил нарушение требований законодательства, сообщается на сайте.

Суд обязал бывшего главу Иглинского района Башкирии Ришата Исхакова вернуть в пользу государства два участка земли, оба участка о которых идет речь расположены на территории базы отдыха «Ташлы», а их площадь составляет 819 «квадратов» и 21 257 «квадратов».

По данным прокуратуры в далеком 2007 году Исхаков, еще не будучи главой, передал оба указанных выше участка в аренду ООО КСОХ «Ташлы», первый в апреле, а второй, тот что побольше в мае. Через шесть лет в октябре 2013 года, когда Исхаков уже возглавил район, «Ташлы» передали право аренды ему. После чего местный комитет по управлению собственностью и оформил сделки на земли с главой района.

Суд выявил нарушения, в том числе и передачу земли в аренду без торгов, и счел, что вследствие их и была нарушена процедура первоначальной передачи земли «Ташлам», что делало сделку ничтожной. Решение суда еще не вступило в законную силу.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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