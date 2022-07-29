mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Башкирское молоко экспортируется в Китай

29 июля 04:58
Фото: 1MI
Молочноконсервный комбинат из Мелеуза вышел со своей продукцией на международный рынок.

Башкирское предприятие, перерабатывающее молоко, впервые поставило свою продукцию на экспорт. Первая партия готовой продукции — 19,2 тыс. жестяных банок с сухим цельным молоком 26% жирности общим весом 8 тыс. 640 кг отгружена в Китай.

Производитель прошел все необходимые процедуры обследования и включен в реестр экспортеров в ФГИС «Цербер» и в перечень российских предприятий молочного сектора, которым разрешен экспорт в Китай. На продукцию выдан международный ветеринарный сертификат формы 5D и сертификат для экспорта в КНР.

Напомним, в стране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целевой индикатор в сфере экспорта продукции АПК — выход на уровень эквивалентный 45 млрд долларов в год к 2024 году.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Экономика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44