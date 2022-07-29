Башкирское молоко экспортируется в Китай

Производитель прошел все необходимые процедуры обследования и включен в реестр экспортеров в ФГИС «Цербер» и в перечень российских предприятий молочного сектора, которым разрешен экспорт в Китай. На продукцию выдан международный ветеринарный сертификат формы 5D и сертификат для экспорта в КНР.