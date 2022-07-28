Роспотребнадзор: заболеваемость ковидом больше цифр прошлой недели на 48,9%

Как заявили в Роспотребнадзоре, по итогам 29 недели текущего года в Российской Федерации зафиксировано 43 985 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В ведомстве также сообщили: заболеваемость составляет 29,97 на 100 тысяч жителей. Это на 48,9% больше, по сравнению с прошлой неделей, и на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели.