Мурал «Четыре дома» украсил дюртюлинскую молодежную площадку «Зерно»

Мурал в Дюртюлях называется «Четыре дома» — в нем зашифрованы отсылки к прошлому и настоящему города. Так, например, название города переводится как «четыре дома», Дюртюлинский район всегда славился сельским хозяйством и производством вкусного хлеба, а закаты на набережной Белой всегда живописны.