mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мурал «Четыре дома» украсил дюртюлинскую молодежную площадку «Зерно»

28 июля 12:56
Фото: irgrb.ru
В масштабном рисунке зашифрованы отсылки к истории города.

В городе Дюртюли, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», открылось молодежное пространство «Зерно» со скейт-парком, сценой и площадкой для стритбола. Здесь местные художники Салават Хайткулов и Артур Абдрахманов вместе с местными школьниками создали мурал на стене размером 9 на 14 метров пустующего здания завода— разновидность монументальной живописи на габаритных зданиях.

Мурал в Дюртюлях называется «Четыре дома» — в нем зашифрованы отсылки к прошлому и настоящему города. Так, например, название города переводится как «четыре дома», Дюртюлинский район всегда славился сельским хозяйством и производством вкусного хлеба, а закаты на набережной Белой всегда живописны.

Мурал создан в рамках фестиваля «Я есть Дюртюли» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Института развития городов Башкортостана.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44