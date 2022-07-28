Газ в Европе впервые с начала марта стоит более $2000 за тысячу кубов

Цены на газ в Европе на бирже впервые с начала марта составили более $2000 за тысячу кубометров.

Об этом сообщает russian.rt.ru со ссылкой на РИА Новости и информацию с биржи ICE. Как подчеркнул Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, подорожание газа в Европе обусловлено снижением поставок газа со стороны “Газпрома”. Эксперт прогнозирует, что в будущем стоимость газа может подняться на новый уровень.