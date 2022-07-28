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Газ в Европе впервые с начала марта стоит более $2000 за тысячу кубов

28 июля 05:22
Фото: pixabay.com
Цены на газ в Европе на бирже впервые с начала марта составили более $2000 за тысячу кубометров.

Об этом сообщает russian.rt.ru со ссылкой на РИА Новости и информацию с биржи ICE.

Как подчеркнул Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, подорожание газа в Европе обусловлено снижением поставок газа со стороны “Газпрома”. Эксперт прогнозирует, что в будущем стоимость газа может подняться на новый уровень.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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