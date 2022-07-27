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Posted 27 июля 2022,, 17:46

Published 27 июля 2022,, 17:46

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Психолог Хадарцева советует не жесткую диету женщинам

27 июля 2022, 17:46
Психолог Юлия Хадарцева рекомендует интуитивное похудение как альтернативу принципу «надо и должна».

Эксперт считает, что трансформация во внешности, вызванная стремлением похудеть, не должна происходить на основе ультиматума самому себе. Избавиться от лишнего веса можно, мотивируя стремление лозунгом «хочу» и осознав, что употребление «мусорной еды» ‑ это нелюбовь к своему телу. Психолог заметила, что похудение с помощью «жестких диет» не принесет желаемого результата, информирует news.ru.

По словам Хадарцевой, любовь к себе начинается не со строгой диеты, а с правильного питания. А еще не помешают массаж, качественное постельное белье, лучшие крема для кожи. Если относиться к себе бережно, возникнет стимул стать стройной и главный движущий мотив: через «люблю себя и хочу красивое тело». А вот истории, где звучат «должен» или «надо» — обречены. «Если же вы хотите быть здоровыми, иметь подтянутую фигуру, вы интуитивно придете к этому. Тело будет следовать вашим желаниям», — добавила она.

#Общество#Новости#Марина Колодкина
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