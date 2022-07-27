Инвестиции в будущее: изучаем новостройки Уфы

Mkset присмотрелся к новостройкам в Уфе, покупка которых сейчас будет выгодной сделкой. Мы будем рассматривать не одиночные дома, а те, которые входят в состав жилых комплексов. И вот почему: ЖК всегда проектируются с учетом строительства необходимой инфраструктуры, так что вам не придется искать детский сад, поликлинику и магазины за тридевять земель или гулять с ребенком на построенной в прошлом веке детской площадке. Во-вторых, в случае с комплексом больше гарантий, что под окнами не начнется точечная застройка.
Интересный проект, к которому определенно стоит присмотреться, — застройка территории вдоль улицы Авроры, за медцентром «Промедицина» и перинатальным центром. Участок ограничен улицами Подполковника Недошивина, Авроры, территорией санаториев «Зеленая Роща» и «Салют», а также городскими лесами. Здесь проектируются два дома переменной этажностью (10-29 этажей), один из которых будет расположен в южной части квартала, другой — в северной. Объекты планируются с паркингами.
Как видно из уже утвержденного проекта планировки и межевания территории, рядом с новым жильем возведут детский сад, а также проведут реконструкцию ближайшего лицея. Стройплощадку уже расчистили, провели снос металлических гаражей и построек.
Территория очень интересна благодаря своей локации. Дома будут граничить с лесным массивом - собственникам не придется ждать, пока во дворе вырастут деревья. Гулять и заниматься спортом в парке они смогут сразу же после заселения.
Зона, расположенная вдали от промышленных предприятий и оживленных магистралей, является санаторной. Поскольку дома запланированы не на красной линии улиц Авроры, здесь всегда будет тихо и свежо. Можно спать с открытыми окнами и наслаждаться пением птиц по утрам.
В узких кругах уже известно название нового комплекса - Terle park. "Төрлө" в переводе с башкирского означает "разнообразие". Квартира в этом месте будет радовать живописными пейзажами, разнообразным ландшафтом. Здесь, в современном и технологичном пространстве, можно будет обрести уединение и покой.
Комплекс будет состоять из разновысотных секций с видовыми башнями. Он планируется как один из самых высотных в городе, с интересными и разнообразными планировками: евро-форматы, квартиры с мастер-спальнями и даже с террасами. Новоселы будут пользоваться фитнес-залом на свежем воздухе, для детей построят оригинальные детские площадки. В холлах и на крышах домов обустроят общественные пространства, а из окон квартир будут открываться прекрасные виды на лес, реку и центральную часть города.
От улицы Авроры можно быстро добраться до исторического и общественно-делового центра Уфы - за 15 минут на автомобиле и за 25-40 минут - на общественном транспорте. Расстояние до улицы Менделеева - 1 км, до проспекта Салавата Юлаева - 2,7 км. Рядом — выезд на трассы М-5 и Р-240. Жилой комплекс обещает стать комфортным как для молодых семей с детьми, так и для людей более старшего возраста.
Важно и то, что в будущем ближайшие к новому комплексу территории точно не будут застраиваться. Уже сейчас можно успеть приобрести квартиры у застройщика - ГК "Садовое кольцо" - по спецпредложению, до официального старта продаж, запланированного на 17 сентября.
Для тех, кто не хочет ждать долго, - есть объект с высокой степенью готовности. Это жилой комплекс Tau House. Расположенный в самом современном — Октябрьском — районе Уфы, он имеет отличную транспортную доступность (имеются выезды на все основные магистрали, можно быстро попасть в любой район Уфы). До проспекта Октября — 1,2 км, до проспекта Салавата Юлаева — 600 м.
Строящийся на пересечении улиц Лесотехникума и Энтузиастов жилой комплекс комфорт-класса состоит из шести домов (12 секций) высотой от 7 до 32 этажей. Новоселам обещают приватную дворовую территорию с развитой инфраструктурой: детскими и спортивными пространствами, лаундж-зонами, прогулочными маршрутами в собственном парке, летний кинотеатр, площадь для проведения праздников. В дизайне пространства будет использована стилистика европейской деревни с лугами и фермами. Так, детская зона в парке спроектировано в форме реки, которая течет между лесными опушками, полянами и пещерами.
Дома строятся с по-европейски просторными роскошными холлами, где хозяева будут встречать гостей и ожидать такси в мягком кресле. В каждом корпусе предусмотрены помещения, где можно оставлять коляску или велосипед.
Подумали даже о «собачниках»: в каждой секции предусмотрена лапомойка. Так, чтобы в квартиру питомец шел уже с чистыми лапами. Еще одно преимущество комплекса — свободная планировка квартир. Вариантов — более трех десятков, внутри квартир нет несущих стен, инженерные коммуникации вынесены в межквартирные холлы. Поэтому ничто не мешает хозяевам планировать пространство, как им удобно.
Строительство идет по графику. В первой-шестой секциях уже стоят стены и перегородки, укладывают кровлю, монтируют системы вентиляции и водоснабжения. Монтируют вентилируемый фасад, устанавливают окна, лифты, занимаются электрикой и отоплением. В седьмой - десятой секциях возводят стены, монтируют инженерные системы, монолитные конструкции. В 11–12 секциях возводят монолитные конструкции, продолжают земляные работы.
Срок сдачи объектов: 2023–2025 год.
В Уфе в последнее годы растет запрос на экологичность. Квартиры в комплексах, построенных вблизи лесных массивов, раскупаются еще «на фундаменте», а готовое жилье продается уже по существенно выросшей цене. Безусловно, инвестиции в недвижимость в нестабильной экономической ситуации рассматриваются специалистами и сами покупателями как наиболее надежные. С каждым годом стоимость квадратных метров только увеличивается, и пока предпосылок для того, чтобы жилье подешевело, нет, отмечают риелторы.