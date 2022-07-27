Инвестиции в будущее: изучаем новостройки Уфы

Mkset присмотрелся к новостройкам в Уфе, покупка которых сейчас будет выгодной сделкой. Мы будем рассматривать не одиночные дома, а те, которые входят в состав жилых комплексов. И вот почему: ЖК всегда проектируются с учетом строительства необходимой инфраструктуры, так что вам не придется искать детский сад, поликлинику и магазины за тридевять земель или гулять с ребенком на построенной в прошлом веке детской площадке. Во-вторых, в случае с комплексом больше гарантий, что под окнами не начнется точечная застройка.