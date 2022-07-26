Власти Башкирии обсуждают выдачу сертификатов на 49 тысяч рублей переболевшим COVID

Если проект постановления будет принят, а публичное обсуждение проекта завершится уже завтра, 27 июля, то вышеуказанные категории граждан смогут один раз в три года получить сертификат на оздоровление в санаториях или других курортных организациях сроком на 14 дней и номиналом 49 тысяч рублей.