В Уфе не будут строить Евразийскую библиотеку за 4 миллиарда рублей

Но это не значит что на берегу реки Белой ничего не появится. Отменили аукцион для того, чтобы внести ряд изменений в проект, ведь после общественного резонанса, к которому также можно отнести и письмо архитекторов к главе Башкирии Радию Хабирову, Евразийскую библиотеку решено было «переосмыслить» в Дворец науки и культуры, что в качестве аббревиатуры звучит как ДНК Башкортостана.