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В Уфе не будут строить Евразийскую библиотеку за 4 миллиарда рублей

26 июля 03:58
Фото: ufacity.info
Евразийской библиотеки в Уфе не будет и за другую сумму, так как аукцион отменен по просьбе заказчика — УКС Башкирии, следует из документа на сайте госзакупок.

В мае нынешнего года был объявлен поиск подрядчика который построит в Уфе Евразийскую библиотеку. Максимальная цена контракта озвучивалась в размере 4 миллиарда рублей, а сам проект, собственно как и концепция объекта, вызвал немало споров и пересудов. Однако по прошествии времени аукцион был отменен по просьбе заказчика, которым значится УКС РБ (управление капитального строительства Башкирии).

Но это не значит что на берегу реки Белой ничего не появится. Отменили аукцион для того, чтобы внести ряд изменений в проект, ведь после общественного резонанса, к которому также можно отнести и письмо архитекторов к главе Башкирии Радию Хабирову, Евразийскую библиотеку решено было «переосмыслить» в Дворец науки и культуры, что в качестве аббревиатуры звучит как ДНК Башкортостана.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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