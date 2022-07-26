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В мусорные заводы Краснодарского края могут вложить 23 млрд рублей после согласования

26 июля 15:45
Фото: reo.ru
Публично-правовая компания “Российский экологический оператор” (ППК “РЭО”) намерена поддержать инвестиционные проекты по строительству пяти комплексов обращения с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае путем предоставления облигационного займа инвестору на 16,5 миллиарда рублей.

Как информирует 360tv.ru, общая стоимость инвестиционных проектов предварительно составляет 23 млрд рублей.

Более того, для реализации этих инициатив региону необходимо внести в правительство обновленную концепцию развития инфраструктуры по обращению с отходами до 21 июля.

Как подчеркнул генеральный директор ППК "РЭО" Денис Буцаев, регоператор намерен концептуально поддержать инициативу по строительству пяти комплексов по обращению с отходами в Краснодарском крае. Основная проблема сейчас — оформление и предоставление земельных участков для реализации концепции.

“Мы рассчитываем на максимальное вовлечение в решение этой задачи региональных властей. Создание объектов на территории Краснодарского края позволит региону прийти к показателям нацпроекта “Экология” по снижению объемов захоронения отходов на полигонах и увеличению уровня обработки ТКО”, - сказал Денис Буцаев.

Общая мощность объектов составит 1,5 миллиона тонн в год. При этом комплексы планируется расположить на территории Туапсинского района (350 тысяч тонн в год), в Анапе (200 тысяч тонн в год), Армавире (450 тысяч тонн в год), станице Староминская (200 тысяч тонн в год), а также в городе Верхнее Буу (300 тысяч тонн в год). Все эти объекты позволят обрабатывать 100% образующихся в регионе ТКО, включая утилизацию в виде компостирования.

Кроме того, в крае остро стоит проблема дефицита мощностей по захоронению твердых коммунальных отходов. В ближайшее время правительство Краснодарского края планирует завершить оформление земельного участка в Белореченском районе для создания второй очереди полигона для нужд Сочи. Необходимо принятие в короткие сроки решения о реконструкции полигона, включая формирование и передачу земельного участка, разработку проектной документации и осуществление строительства новой карты полигона.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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