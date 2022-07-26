В Башкирии к пещерам Киндерлинская и Аскинская установят металлические лестницы

По словам Нафикова, установку лестницы на территории Киндрлинской пещеры планируется произвести уже в этом году, позднее лестницу также установят и в Аскинской пещере. При этом руководитель организации также отметил, что металл для конструкций на безвозмездной основе предоставит Магнитогорский металлургический комбинат.