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В Башкирии к пещерам Киндерлинская и Аскинская установят металлические лестницы

26 июля 11:12
Фото: Юлия Суворова / 1MI
Установка лестницы к одной из уникальных пещер пройдет уже в этом году, сообщает руководитель Дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии Салават Нафиков

Установка металлических лестниц к пещерам Киндерлинская и Аскинская планируется в Башкирии уже в этом году. Об этом в интервью телеграм-каналу «Аспекты» сообщил руководитель Дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии Салават Нафиков.

По словам Нафикова, установку лестницы на территории Киндрлинской пещеры планируется произвести уже в этом году, позднее лестницу также установят и в Аскинской пещере. При этом руководитель организации также отметил, что металл для конструкций на безвозмездной основе предоставит Магнитогорский металлургический комбинат.

Отметим, несколькими месяцами ранее стало известно о планах властей по возведению металлической лестницы к вершине шихана Торатау. Появление на территории природного объекта лестницы, по мнению властей, должно воспрепятствовать угнетению уникальных видов животных и растений на территории шихана.

Однако данную инициативу не поддержали многие жители республики, в числе которых инструктор горного туризма Сергей Кузнецов. По мнению активиста металлические конструкции лестницы будут конфликтовать с местным ландшафтом и вносить дисгармонию во внешний облик местной природы.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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