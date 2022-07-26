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Стало известно, когда возобновятся субсидированные авиарейсы из Уфы в Волгоград

26 июля 09:55
Фото: Антон Засимов / 1MI
О возобновлении авиасообщения сообщает пресс-службы авиакомпании «Азимут»

Субсидированные авиаперелёты из Уфы в Волгоград возобновятся уже в следующем месяце. Об этом сообщает авиакомпания «Азимут».

Сообщается, что добраться до Волгограда жители Уфы н борту самолёта Sukhoi Superjet 100 смогут каждый понедельник, начиная с 1 августа 2022 года. Стоимость авиабилетов стартует от 3 080 рублей.

Напомним, несколькими неделями ранее глава регионального Минтранса сообщил о запуске прямого воздушного сообщения между Уфой и Казахстаном. Так, по словам чиновника, до Нур-Султана жители башкирской столицы смогут добраться за 1 час 40 минут.

Также отметим, что несколькими днями ранее стало известно об авиаинциденте с самолётом, направлявшемся из Уфы в Анталию. Самолёт совершил вынужденную посадку в городе Минеральные воды, при этом, по словам пассажиров, сразу после начала выполнения рейса на борту воцарилась тревожная атмосфера — авиасудну не удавалось набрать нужную высоту.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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