Стала известна дата прощания с погибшими в ДТП в Благоварском районе Башкирии

Корреспондент Mkset связался с мужчиной, которому чудом удалось выжить в смертельной аварии. По его словам, несколько человек в салоне микроавтобуса были вынуждены ехать стоя. Позднее стало известно, что 27-летний водитель общественного транспорта был задержан. Сообщается, что молодому человеку может грозить до семи лет тюремного заключения.