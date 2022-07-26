Стала известна дата прощания с погибшими в ДТП в Благоварском районе Башкирии

В администрации Благоварского района республики сообщили о дате и месте проведения церемонии прощания с шестью погибшими в результате ДТП, случившегося накануне. Информацию об этом Mkset подтвердили в администрации района.
Сообщается, что похороны одной женщины из числа погибших состоятся уже сегодня, похороны остальных пройдет позднее — 27 июля. Как отметил глава местной администрации, тела пятерых человек из числа погибших предадут земле в Благоварском районе, одну женщину похоронят в Уфимском районе.
Напомним, в случившейся накануне аварии в Благоварском районе, в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и КАМАЗа погибло шесть человек, ещё 17 получили травмы различной степени тяжести. Так, для транспортировки нескольких пострадавших были задействованы силы санавиации.
Корреспондент Mkset связался с мужчиной, которому чудом удалось выжить в смертельной аварии. По его словам, несколько человек в салоне микроавтобуса были вынуждены ехать стоя. Позднее стало известно, что 27-летний водитель общественного транспорта был задержан. Сообщается, что молодому человеку может грозить до семи лет тюремного заключения.