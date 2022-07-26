Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов находится в больнице

Возглавлявший республику на протяжении почти 30 лет Муртаза Губайдуллович Рахимов находится в больнице. Об этом со ссылкой на слова родственников политика сообщает телеканал «Вся Уфа».
Состояние здоровья Муртазы Рахимова оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что днём ранее ему нанесли визит глава республики Радий Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров.
Напомним, двумя годами ранее в СМИ появились сообщения о том, что 88-летний Муртаза Рахимов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Однако впоследствии данную информацию опровергла его племянница.