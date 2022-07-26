Москва допускает, что россиянам прекратят выдавать шенгенские визы

Волынкин отметил, что такие заявления делаются в основном “одиозными политиками”, не скрывающими своей русофобии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Однако Польша, Чехия и так называемые лимитрофы (Литва, Латвия, Эстония) уже фактически приостановили выдачу виз в расположенных в РФ консульских учреждениях, пишет iz.ru.