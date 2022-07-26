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Мэрия Уфы ищет подрядчика на возведение стелы «Город трудовой доблести» за 95 млн руб

26 июля 03:32
Фото: zakupki.gov.ru
Объект монументального-декоративного искусства из бронзы, стали и закаленного стекла будет соседствовать с Монументом Дружбы, следует из госзакупки размещенной 22 июля.

На сайте госзакупок 22 июля размещен тендер на строительство в центре Уфы стелы «Город трудовой доблести». Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 августа, сама же стела должна украсить Кировский район вблизи от нового подземного перехода на остановке «Монумент Дружбы» уже в нынешнем году, до 30 ноября. Примечательно, что именно 30 ноября 2021 года экс-мэр Уфы Сергей Греков на оперативке сообщил, что стела появится в Уфе до конца 2022 года, выясняется же что ровно через год после заявления Грекова.

И если на проект стелы власти выделяли 7,1 миллиона рублей (но выполнили его в итоге за сумму вдвое меньше начальной стоимости контракта), то на «выполнение работ по благоустройству по объекту монументально-декоративного искусства» власти заложили 95 миллионов рублей, большую часть суммы — 90,3 миллиона покроет бюджет республики, 4,75 миллиона готов выделить бюджет Уфы.

С соответствии с проектом 26-метровая стела из гранита, нержавеющей стали и закаленного стекла также должна быть доступна и маломобильным гражданам. Как это требование будет реализовано на достаточно крутой Набережной реки Белой жители смогут оценить уже этой осенью.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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