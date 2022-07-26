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Как добровольцам из Уфы попасть на Донбасс?

26 июля 11:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Как добровольцам из Уфы попасть на Донбасс?
Служба по контракту в Украине возможна для жителей Уфы. Как попасть на такую службу, где проводится отбор и на какую оплату могут претендовать добровольцы на Украину?

Кто может принять участие в военной операции на Украине?

Многие мужчины из Уфы желают исполнить свой долг перед страной, не допустить эскалации конфликта в Донбассе и его перехода в фазу войны. Они могут принять участие в специальной военной операции на Украине и записаться в батальоны добровольцев.

По данным на июль 2022 года, более 200 человек успешно прошли проводимый отбор для службы по контракту. В этом году к их числу могут присоединиться и другие, вступив в ряды армии на условиях контракта, но при условии соответствия ряду требований, обязательных при наборе.

Те, кто планирует отправиться на Украину добровольцем в статусе военнослужащего-контрактника, то есть волонтера, должны учитывать условия и помнить о необходимости соответствия им. Эти условия прописаны в законах РФ и сопоставимы с критериями отбора в Российскую армию. Среди них:

  • возраст — от 18 до 40 лет (если мужчина подписывает контракт и собирается проходить службу впервые);
  • наличие у гражданина РФ как минимум среднего законченного образования на 2022 год;
  • наличие на руках заключения медицинской комиссии с соответствием группам «А» или «Б». Группа «А» присваивается мужчинам, которые признаются годными к военной службе, группа «Б» — тем, кто к службе в вооруженных силах годен с ограничениями, однако они незначительны.

Важным моментом при наборе остается и физическая подготовка гражданина РФ — у мужчины, собирающегося отправиться на службу по контракту для участия в спецоперации в Донбассе, она должна быть на определенном уровне, который соответствует требованиям НФП-2009. Для оценки подготовки волонтеров и возможности стать контрактником используются такие критерии:

  • сила;
  • выносливость;
  • быстрота.

Следует учитывать и наличие ограничений при наборе, касающихся профессиональной пригодности (работы) гражданина и актуальных на 2022 год.

Кто может принять участие в военной операции на Украине?
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Пункты отбора на военную службу по контракту в Уфе

Для того чтобы записаться добровольцем для участия в спецоперации в Донбассе и подготовиться к тому, чтобы заключать контракт на службу, жители Уфы могут обратиться в столичные военкоматы, где открыты соответствующие пункты. По данным башкирского управления военкоматов, прием заявок для желающих подписать контракт в рамках набора и стать военнослужащим по контракту открыт только в некоторых районах столицы республики. В настоящее время можно обратиться в пункты военкоматов двух районов Уфы:

  • Калининский;
  • Демский.

Добровольцы должны прийти в военкомат лично для подачи заявления и обсуждения условий заключаемого контракта. С собой необходимо взять документы:

  • военный билет;
  • копию паспорта гражданина РФ;
  • копию свидетельства о рождении;
  • ИНН.

В военкоматах добровольцам рекомендуют заранее подготовить весь комплект документов для оперативного прохождения всех процедур, предусмотренных набором, в том числе медицинского осмотра.

Пункты отбора на военную службу по контракту в Уфе
Фото: mil.ru

Сколько платят добровольцам?

Мужчины, которые отправляются в качестве добровольцев для участия в спецоперации на Украину в 2022 году и вступают в ряды Российской армии, могут рассчитывать на оплату из бюджета России и региона, в случае с Уфой — из бюджета Республики Башкортостан. Также тем, кто проходит службу в армии по договору на Украине, положен комплекс различных льгот, в числе которых есть и возможность платить за ЖКУ со скидкой.

Из бюджета России контрактникам, которые проходят службу в рядах вооруженных сил, выделяется помощь следующего характера и размера:

  • довольствие финансового характера (зарплата) — минимум 220 000 руб. ежемесячно;
  • доплата в размере 8 000 руб. за один день участия в боевых действиях;
  • доплата к окладу в размере 70% при успешной (на оценку «отлично») сдаче нормативов по физподготовке;
  • выслуга льготного типа (один день за три дня).

Военнослужащий по контракту получает от России, из государственного бюджета, специальное удостоверение, подтверждающее его статус как участника боевых действий. Это удостоверение дает гражданину РФ право пользоваться различными льготами:

  • надбавка к пенсии в размере 32%;
  • компенсация оплаты стоимости услуг ЖКХ в размере 50%;
  • возможность уйти в отпуск по собственному желанию в любое время;
  • возможность поступления в вузы на внеконкурсной основе.

Если военный, участвуя в рядах вооруженных сил в украинской спецоперации по контракту, получает ранение, признанное тяжелым, государство выплачивает ему компенсацию в размере 3 290 000 руб. Если ранение, полученное при участии в боевых действиях в рамках службы в рядах армии РФ по договору, признано легким, компенсация составит 3 000 700 руб.

Сколько платят добровольцам?
Фото: mil.ru

В случае гибели военного, который проходит срочную службу по контракту, его семья также получает от государства финансовую помощь в виде страховой единовременной компенсации (выплаты) — 12 400 0000 руб. Членам семьи контрактника, погибшего при исполнении воинского долга, из государственного бюджета РФ будут выплачиваться компенсации каждый месяц.

Финансовая помощь контрактникам, отправляющимся на службу для участия в спецоперации с целью исполнения воинского долга, оказывается из бюджета республики:

  • пособие (выплата) единовременного характера (в дополнение к заработной плате) — 200 000 руб. Средства перечисляются на счет контрактника и замораживаются. Доступ к ним мужчина получает только спустя 90 суток с даты, в которую был подписан контракт;
  • доплата ежемесячного характера к заработной плате в размере 2 000 руб. в сутки.

Если военнослужащий-контрактник из Уфы погиб, выполняя свой долг в рамках участия в спецоперации, членам его семьи башкирское правительство выплачивает единовременную компенсацию в размере 2 000 000 руб.

#Новости#Армия#Военнослужащий#Украина#Алина Ибрагимова#Общество
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