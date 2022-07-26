Известна причина по которой бойцы башкирских добровольческих батальонов скрывают лица

В телеграм-канале Башкирского добровольческого батальона администраторы ввели рубрику «вопрос-ответ» и в ее рамках в канале опубликован ответ на вопрос о причинах по которым бойцы добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова скрывают свои лица под масками.
Администрация канала пояснила, что причина для ношения бойцами масок в их безопасности. Маски они надевают для того, чтобы их фотографии не были использованы с какими-либо негативными помыслами. Так некоторые пользователи могут идентифицировать личности бойцов, отыскать в соцсетях членов из семей или же друзей.
Полученную информацию используют в целях морального давления, угроз и финансового мошенничества.телеграм-канал башкирских батальонов
В том же посте желающим предлагают задавать боту башкирских батальонов и другие интересующие их вопросы.