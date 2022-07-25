mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии на этой неделе

25 июля 10:09
Фото: Антон Засимов / 1MI
Данные о погодных условиях на ближайшие семь дней публикует сервис Яндекс.Погода

Воцарившуюся на территории республики жару на этой неделе разбавят свежестью проливные дожди и грозы. Данные о погоде на ближайшие семь дней публикует сервис Яндекс.Погода.

Так, согласно данным сервиса, сегодня и завтра жителям республики стоит быть готовыми к ливням и грозам со шквалистым усилением ветра. При этом вопреки выпадению обильных осадков летний зной никуда не исчезнет. Температура воздуха в эти дни составит до +29 градусов.

Незначительное похолодание ожидается в среду и четверг. Температура воздуха составит порядка 26 градусов тепла при малооблачной погоде. Облачная погода с прояснениями ожидается в предстоящие выходные, температура воздуха ожидается на отметке до +29 градусов.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48