Выживший в ДТП с шестью погибшими заявил, что 7 человек из Языково в Уфу ехали стоя

Азамат (имя изменено по просьбе собеседника — прим.ред.) был одним из пассажиров автобуса Ford Transit, который сегодня около 11 часов утра следовал из Языково в Уфу и попал в страшную аварию. Автобус с пассажирами влетел под КамАЗ, в результате чего шестеро пассажиров скончались, а еще 17 получили травмы. Однако в автобусе который буквально искрорежило в ДТП были и те, кто отделался минимальными травмами.
Один из таких пассажиров автобуса Языково-Уфа Азамат родился в рубашке и в ДТП получил лишь незначительную травму плеча и царапины. Он и рассказал корреспонденту о том, что ехал в автобусе он стоя, как и еще шесть человек. Надо полагать, что физической возможности пристегнуть едущих стоя не предусмотрено. Также по мнению Азамата «он не видел водителей которые аккуратно ездят, тем более маршрутчиков». Мало того, оплату за проезд в маршрутном такси он осуществлял на карту водителю. Самой аварии собеседник Mkset не видел, так как «с салона не видать было как произошло ДТП».
Однако Азамат рассказал как те, кто не пострадал в происшествии пытались помочь тем, кто сильно пострадал и пытались вытащить их из салона. Больше никакой помощи столь серьезно пострадавшим пассажирам они не могли оказать физически. Также по словам Азамата вертолеты санавиации кружили над местом ДТП практически сразу после аварии, но приземлиться не могли. Приземлились они (причем 2 раза) уже позже, и по мнению нашего собеседника двух погибших женщин можно было спасти если бы вертолет вовремя транспортировал их.
Отметим, что тема нелегальных и полулегальных перевозок постоянно обсуждается властями, буквально на прошлой неделе в страшное смертельное ДТП попали и пассажиры Ларгуса Уфа-Акъяр. Государственные перевозчики данный маршрут не обслуживают, поэтому граждане и пользуются услугами «летающих Ларгусов», которыми еще в прошлом 2021 году был возмущен глава Башкирии Радий Хабиров и маршрутных такси-частников, которые могут позволить себе нарушения правил перевозки пассажиров, таких как например превышение дозволенного количества пассажиров.