Выживший в ДТП с шестью погибшими заявил, что 7 человек из Языково в Уфу ехали стоя

Один из таких пассажиров автобуса Языково-Уфа Азамат родился в рубашке и в ДТП получил лишь незначительную травму плеча и царапины. Он и рассказал корреспонденту о том, что ехал в автобусе он стоя, как и еще шесть человек. Надо полагать, что физической возможности пристегнуть едущих стоя не предусмотрено. Также по мнению Азамата «он не видел водителей которые аккуратно ездят, тем более маршрутчиков». Мало того, оплату за проезд в маршрутном такси он осуществлял на карту водителю. Самой аварии собеседник Mkset не видел, так как «с салона не видать было как произошло ДТП».