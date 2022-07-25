В Уфе заместителя главы Октябрьского района уволили за утрату доверия

Заместителя главы администрации Октябрьского района Уфы покинул должность в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Как сообщают в ведомстве, чиновник из администрации Октябрьского района Уфы получил взятку в размере порядка двухсот тысяч рублей. Примечательно, что чиновник получил сумму в размере 150 тысяч рублей, а также две кофемашины, чья стоимость составила 49 тысяч рублей.
На данный момент в отношении чиновника возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, а также получении взятки в крупном размере.
Напомним, по версии СК Башкирии, чиновник потребовал от бизнесмена взятку в размере около 200 тысяч рублей, за то, чтобы Кагиров не чинил ему препятствий и дал беспрепятственно заниматься предпринимательской деятельностью. Предприниматель опасаясь противодействия чиновника его работе согласился оплатить себе вольную и в октябре 2021 года передал Кагирову две кофемашины стоимость 47 тысяч рублей. Накануне он вместе с правоохранителями передал Кагирову и остаток в размере 150 тысяч, где тот был задержан с поличным.