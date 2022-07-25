В Уфе после падения из окна скончался полуторагодовалый ребёнок

Ранее в Уфе за один день из окна квартиры выпали двое детей. В первом случае семилетний ребенок выпал из окна первого этажа. Во втором случае из окна квартиры на четвертом этаже по улице Пархменко выпал пятилетний ребенок. С различными травмами дети были доставлены в медучреждения.