В Уфе после падения из окна скончался полуторагодовалый ребёнок

В Уфе в минувшие выходные, в именно в субботу 23 июля, из окна квартиры на 8 этаже выпал полуторагодовалый ребёнок.
Как уточняет Управление гражданской защиты, на место прибыли экстренные службы, однако спасти малыша не удалось. Предварительно, ребёнок находился дома вместе с мамой и бабушкой.
Ранее в Уфе за один день из окна квартиры выпали двое детей. В первом случае семилетний ребенок выпал из окна первого этажа. Во втором случае из окна квартиры на четвертом этаже по улице Пархменко выпал пятилетний ребенок. С различными травмами дети были доставлены в медучреждения.