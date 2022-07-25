«Только ему я доверяла»: жительница Башкирии о водителе автобуса из смертельного ДТП

В последний раз с Азатом С. она ездила два дня назад. Сейчас на вопрос будет ли она дальше пользоваться услугами частника, Региона ответила, что «деваться не куда», так как в Уфу ездить нужно, а альтернативных вариантов — нет. Что касается других жителей, то по ее мнению отказываться от поездок они не будут по той же причине.