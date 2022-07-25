Модульбанк вместе с JoomPro поддержат бизнес в безопасной закупке китайских товаров

Теперь клиенты смогут получить кредит на закупку продукции до десяти миллионов рублей сроком на два года. При этом ставка составит от 5,5 до 12% годовых, а беспроцентный период — 55 дней. Кроме того, JoomPro поддержит клиентов в выборе товаров и поставщиков, оформлении доставки, прохождении таможни. А также компания даст скидку на следующую закупку с целью компенсации процентов по кредиту. Об этом пишет newsnn.ru.